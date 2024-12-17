Уголовное дело армянских военных преступников направлено в суд

Уголовное дело по незаконным действиям против Азербайджана самопровозглашенной т.н. «Нагорно-Карабахской республики» и ее незаконных вооруженных формирований, созданных на ранее оккупированных территориях Азербайджана при всесторонней непосредственной поддержке Армении и ее вооруженных сил, направлено в суд.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Генеральную прокуратуру Азербайджана.

Согласно сообщению, Следственное управление Генпрокуратуры Азербайджана расследовало уголовное дело, связанное с актом агрессии, оккупацией, геноцидом, преступлениями против мира и человечности, военными преступлениями, терроризмом и его финансированием, а также со множеством других преступлений, совершенных против Азербайджана и его народа.

Отмечается, что решением генпрокурора Азербайджана от 2 мая 2024 года 1389 уголовных дел, расследовавшихся в Генпрокуратуре и различных следственных органах республики, касающихся преступлений, совершенных с октября 1987 года по 22 апреля 2024 года, были объединены в одно производство. Расследование проводилось под руководством Генпрокуратуры Азербайджана с участием следователей из Службы госбезопасности, МВД, Государственного таможенного комитета и Военной прокуратуры.

На основании собранных доказательств по 2548 эпизодам обвинения предъявлены 15 лицам: Аркадию Гукасяну, Араику Арутюняну, Бако Саакяну, Давиду Ишханяну, Давиду Бабаяну, Леве Мнацаканяну, Давиду Манукяну, Гарику Мартиросяну, Меликсету Пашаяну, Давиду Аллахвердяну, Гургену Степаняну, Левону Балаяну, Мадату Бабаяну, Василию Бегларяну и Эрику Газаряну. Они обвиняются по статьям 100 («Планирование, подготовка, начало и ведение агрессивной войны»), 102 («Нападение на лиц или организации, находящиеся под международной защитой»), 103 («Геноцид»), 105 («Уничтожение населения»), 106 («Рабство»), 107 («Депортация или принудительное выселение населения»), 109 («Преследование»), 110 («Насильственное исчезновение людей»), 112 («Лишение свободы в нарушение норм международного права»), 113 («Пытки»), 114 («Наемничество»), 115 («Нарушение правил и законов войны»), 116 («Нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта»), 118 («Военный грабеж»), 120 («Умышленное убийство человека»), 192 («Незаконное предпринимательство»), 214 («Терроризм»), 214-1 («Финансирование терроризма»), 218 («Создание преступной организации»), 228 («Незаконное приобретение, передача другому лицу, продажа, хранение, ношение и перевозка оружия, его комплектующих, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»), 270-1 («Действия, угрожающие авиационной безопасности»), 277 («Покушение на государственного или общественного деятеля»), 278 («Насильственный захват и удержание власти, а также изменение конституционного устройства государства»), 279 («Создание непредусмотренных законодательством вооруженных формирований и группировок») и др. Уголовного кодекса АР.

Все обвиняемые обеспечены правами на защиту, использование языка, которым они владеют, и другими процессуальными правами.

Также все они обеспечены адвокатами.

На основании ходатайства следственного органа и представления прокурора, осуществлявшего процессуальное руководство предварительным следствием, решениями суда в их отношении была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, в ходе и по завершении предварительного следствия рассматривались ходатайства и жалобы обвиняемых в соответствии с требованиями законодательства. Им предоставлена возможность ознакомиться с материалами дела.

В то же время продолжается отдельное производство в отношении других лиц, обвиняемых в многочисленных преступлениях.

Генпрокуратура Азербайджана призывает соответствующие органы Армении к сотрудничеству, учитывая нахождение подозреваемых и свидетелей по эпизодам в рамках этого следственного дела на ее территории.

16 декабря 2024 года утвержденный генпрокурором обвинительный акт по уголовному делу был направлен в Бакинский военный суд для рассмотрения.