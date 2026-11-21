Иран в ночь на субботу провел крупную операцию против «судов-нарушителей» в Ормузском проливе и американских летательных аппаратов, сообщила иранская гостелерадиокомпания со ссылкой на военный источник.



«Одна из самых интенсивных и разнообразных наступательных и оборонительных военных операций Ирана против судов-нарушителей, проходящих через Ормузский пролив, и американских летательных аппаратов была проведена за последние сутки», — приводит гостелерадиокомпания заявление источника.



По его словам, комбинированные сценарии Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) по нарушению иранского контроля над проливом нейтрализованы, а план прохода танкеров конвоем под прикрытием американских истребителей и кораблей провалился.



Источник также утверждает, что большинство соседних стран Персидского залива и крупные европейские и американские компании в регионе на фоне ослабления возможностей Пентагона по обеспечению безопасности стремятся дистанцироваться от США и выстроить новые, независимые схемы безопасности.