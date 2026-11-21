На конференции 128 государств - участников Конвенции ООН о конкретных видах обычного оружия (CCW), завершившейся в субботу, 21 ноября, в Женеве, дипломаты не смогли договориться о конкретном мандате на переговоры о юридически обязывающем запрете особенно опасных автономных систем вооружений.



Речь идет о так называемых роботах-убийцах, способных самостоятельно принимать решения о применении смертоносной силы.



Неправительственные организации, в том числе Stop Killer Robots, назвали итог встречи разочаровывающим результатом, основанным на минимальном общем знаменателе. Конференция завершилась ранним утром после многочасовых ночных дискуссий.



Почти 100 стран высказались за начало переговоров о юридически обязывающем запрете полностью автономного оружия, способного убивать без того, чтобы человек отдавал окончательный приказ открыть огонь.

Против предоставления такого мандата выступили ключевые производители оружия в мире - США, Россия и Израиль. США являются крупнейшей военной державой мира и одним из лидеров в разработке технологий искусственного интеллекта.



Ранее США и Россия уже добились смягчения проекта международного соглашения об автономном оружии, сообщала The Washington Post. Дипломаты двух стран исключили из проекта соглашения об оружии с искусственным интеллектом положение о проверке целей человеком.



Теперь правительственные эксперты должны до 2028 года обсуждать дополнительные элементы возможного соглашения и представить предложения о том, следует ли впредь оформлять его в виде юридически обязывающего договора.



На встрече в Женеве речь еще не шла о конкретных мерах регулирования. Участники обсуждали лишь вопрос о том, должны ли начаться переговоры или дальнейшие консультации и в каких рамках они могут проходить.



Источник: DW