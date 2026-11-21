21 ноября в Доме наследия в Ханое состоялась встреча первой леди Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой с первой леди Вьетнама Нго Фуонг Ли.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в расположенном в Старом квартале Ханоя (Old Quarter) Доме наследия, построенном в XIX веке и отражающем особенности традиционной жилой архитектуры и уклад жизни торговцев, первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой, ее дочерям Лейле Алиевой и Арзу Алиевой была предоставлена информация об изделиях ремесел, относящихся к культурному наследию Вьетнама.

Первая леди Азербайджана и ее дочери посмотрели вьетнамскую чайную церемонию.

Затем было продемонстрировано традиционное исполнительское искусство Качу (Ca Trù), восходящее к XI веку и включенное в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Оно сочетает в себе поэзию, музыку и театрализованное исполнение. В главной роли выступают исполнительницы в сопровождении трехструнного музыкального инструмента и барабана.

Затем был продемонстрирован символ Вьетнама – национальный костюм аозай (Áo Dài). Изготовленные из традиционных шелковых тканей и украшенные узорами и вышивкой, национальные костюмы относятся к различным периодам истории Вьетнама.

В завершение первой леди Азербайджана был преподнесен образец вьетнамского каллиграфического искусства.