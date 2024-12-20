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Azercell представляет услугу AI Chat Bot, базирующуюся на технологии искусственного интеллекта!

First News Media14:55 - Сегодня
Azercell представляет услугу AI Chat Bot, базирующуюся на технологии искусственного интеллекта!

Новое решение оперативно отвечает на обращения клиентов в режиме 24/7.

Лидирующий мобильный оператор страны - Azercell представляет очередное новшество на телекоммуникационном рынке Азербайджана. Компания запускает инновационное решение AI Chat Bot, базирующееся на технологии искусственного интеллекта. Новый сервис интегрирован в мобильное приложение Azercell.

Начиная с сегодняшнего дня AI Chat Bot уже обеспечивает оперативное и бесперебойное обслуживание клиентов в разделе «Чат» приложения Azercell. Таким образом, новое решение, направленное на предоставление абонентам наилучшего клиентского опыта, отвечает на запросы в режиме 24/7.

В настоящее время AI Chat Bot доступен только на платформе Android, но в ближайшее время появится и на устройствах с iOS. Чтобы воспользоваться новым сервисом, пользователям необходимо обновить приложение.

Преимущества нового сервиса:

• Мгновенная обработка запросов.

• Значительное сокращение времени ожидания абонентов при обслуживании в онлайн-режиме.

• Предоставление абонентам более быстрых и точных ответов на обращения.

Помимо запуска AI Chat Bot, новая версия приложения включает специальный раздел, где абоненты могут оставлять свои предложения и пожелания для улучшения функционала.

Отметим, что в прошлом году Azercell первым на рынке представил услугу «Виртуального ассистента» на основе искусственного интеллекта - AiCell, которая предоставляет полный спектр услуг на азербайджанском языке.

AiCell самостоятельно обрабатывает множество запросов абонентов и при необходимости переадресовывает их на IVR или оператора.

Коммуникационные функции и сервисные возможности обоих сервисов постоянно расширяются.

Azercell продолжает упрощать доступ своих абонентов к передовым технологиям, предлагая инновационные сервисы, которые делают их жизнь удобнее и насыщеннее.

Загрузите приложение Azercell прямо сейчас и воспользуйтесь преимуществами технологии искусственного интеллекта!

Для получения более подробной информации: https://www.azercell.com/ru/

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