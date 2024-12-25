11 человек, пострадавших в крушении самолета AZAL, находятся в тяжелом состоянии

11 из 27 человек, пострадавших в крушении самолета AZAL, находятся в тяжелом состоянии.

Об этом говорится в сообщении Службы здравоохранения Манкистауской области Казахстана.

Сообщается, что для оказания помощи местному медицинскому персоналу из Астаны специальным медико-санитарным самолетом была доставлена мобильная бригада Национального координационного центра по чрезвычайным ситуациям при Министерстве здравоохранения в составе двух реаниматологов, 4 травматологов, 1 нейрохирурга и специалиста по ожогам.

В то же время заместитель министра здравоохранения Тимур Муратов лично осмотрел нескольких раненых, взял под контроль процесс лечения.

Двое детей, пострадавших при крушении и находящихся на лечении в детской больнице Мангистау, будут прооперированы.