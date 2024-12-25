Фактическая погода: Температура воздуха в Азербайджане понизилась до -8°C

Согласно данным Национальной гидрометеорологической службы на 9:00 утра 25 декабря, погодные условия в стране оставались стабильными и преимущественно без осадков.

В Нахчыване, Шамкире, Гобустане, Губе, Мингячевире, Евлахе, Зардабе, Имишли, Кюрдамире, Сабирабаде, Нефтчале, Тертере, Сумгайыте и Билясуваре наблюдался туман, ограничивающий видимость до 200 метров.

Минимальная температура воздуха составила до +8°C в Баку и на Абшеронском полуострове, до +3°C в районах равнинной зоны, до -6°C в Нахчыванской АР и до -8°C в горных районах.