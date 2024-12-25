Очевидец: Одного из пассажиров упавшего самолета сняли с рейса

Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса во время посадки на борт.

Об этом Telegram-каналу SHOT сообщил выживший пассажир Заур Мамедов.

По его словам, представители авиакомпании не хотели пускать того мужчину на борт, сославшись на запрет, хотя перед этим он прошел регистрацию, таможенный контроль и долгое время находился в чистой зоне.

На фото: Заур Мамедов

Собеседник SHOT рассказал, что не попавший на борт пассажир спорил и настаивал на том, что может лететь, однако в итоге он вернулся обратно в терминал.

Сам же Заур, который летел из Баку с похорон отца, получил ранение ноги и травмы лица. В момент падения самолета он отправил своей девушке сообщение о том, что воздушное судно терпит крушение. По его словам, сразу после катастрофы он пытался спасти всех, кого мог.