Президент AZAL: Благодаря профессионализму экипажа выжили 29 пассажиров

Благодаря профессионализму членов экипажа азербайджанского самолета, потерпевшего крушение накануне вблизи казахстанского Актау, выжили 29 пассажиров.

Об этом президент AZAL Самир Рзаев заявил журналистам.

Он отметил, что инцидент расследуется и общественность будет проинформирована о результатах.

По словам Рзаева, выжившие в авиакатастрофе будут доставлены в Азербайджан сегодня во второй половине дня.

"Тела погибших будут доставлены в страну в течение двух дней. Пока рано говорить о причине крушения самолета. В настоящее время проводится детальное расследование инцидента. Черный ящик найден, его расшифровка будет проведена в соответствии с законодательством", - сказал президент AZAL.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 62 пассажира, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате аварии погибли 38 человек, выжили 29 человек, включая троих детей.

Распоряжением президента Ильхама Алиева 26 декабря 2024 года в Азербайджане объявлен траур в память о погибших в авиакатастрофе.

Источник: Report