Идет расшифровка самописцев с разбившегося самолета AZAL

Крушение самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), выполнявшего рейс Баку-Грозный, произошло вследствие внешнего воздействия, заявил вице-президент AZAL Ильхам Амиров.

По его словам, черные ящики с самолета уже вскрыты и в настоящее время идет расшифровка самописцев.

«Первичная информация свидетельствует о том, что на наш самолет было оказано незаконное внешнее воздействие. К сожалению, когда экипаж посылал на землю сигналы, аэропорты Грозного и Махачкалы его не приняли. Экипаж в той ситуации, управляя неуправляемым самолетом, совершил посадку. Это показатель высокого профессионализма наших пилотов», - сказал Амиров.

Он добавил, что причины крушения будут расследованы и доведены до общественности.

Источник: АПА