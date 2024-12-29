Предан земле 22-летний житель Гусара, погибший в авиакатастрофе - ФОТО

22-летний Али Алимирзоев, погибший при крушении самолета в Актау, принадлежащего ЗАО «Азербайджан Хава Йоллары», 29 декабря был похоронен на Гусарском кладбище в селе Судуроба.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на церемонии похорон присутствовали руководители Исполнительной власти Гусарского района, правоохранительных органов, представители управлений и предприятий, жители села и родственники погибшего.

В авиакатастрофе погибла и 19-летняя сестра Али - Хадиджа. Она была предана земле 25 декабря на сельском кладбище в Судуроба.