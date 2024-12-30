Какой будет погода в последний день года?

Национальная гидрометеорологическая служба Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана обнародовала прогноз погоды на 31 декабря.

По прогнозам синоптиков, в последний день года в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Однако ночью и утром местами возможны осадки.

Северо-восточный ветер вечером сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 4-6°, днем - 7-9° тепла.

Атмосферное давление превысит норму – 771 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана местами ожидаются кратковременные осадки, в некоторых восточных районах временами интенсивные, в горных районах возможен снег. Днем в большинстве районов осадки постепенно прекратятся. Временами ожидается туман. Ветер западный. Температура воздуха ночью составит 3-7°, днем – 8-13° тепла, в горах – ночью 3-8° мороза, днем – от 0 до 5° тепла.