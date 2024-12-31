В канун Нового года в Ханкенди наблюдается поток туристов - ФОТО

На ярмарке «Зимняя сказка», организованной на площади Победы в городе Ханкенди по случаю 31 Декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года, продолжается праздничная атмосфера. Город празднично украшен к приходу нового года.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в городе Ханкенди, где жизнь возрождается, праздники и знаменательные дни уже отмечаются с участием их истинных хозяев. В этом году в Ханкенди проводятся ярмарки и праздничные мероприятия в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом. Дед Мороз и Снегурочка добавили радости детям. Для молодежи также были организованы креативные игры, мастер-классы.

По случаю праздника в эти дни наблюдается значительный рост числа туристов, приезжающих в Ханкенди. Особенно больше гостей сюда приезжает из Баку и прилегающих районов. Знакомство с Ханкенди оставляет богатое впечатление у людей, посещающих этот прекрасный край. Помимо посещения ярмарки «Зимняя сказка» в Ханкенди, гости также знакомятся с достопримечательностями города.