Стали известны самые популярные имена детей в Азербайджане за последние пять лет

Стали известны самые популярные имена детей в Азербайджане в 2020 - 2024 годах.

В первой десятке 6 женских и 4 мужских имени.

За последние пять лет самыми популярными именами стали Угур (9 084), Али (8 506), Захра (8 299), Гусейн (7 945), Юсиф (7 943), Зейнаб (6 980), Марьям (6 875), Айлин (6 583), Фатима (5 824) и Нилай (5 688).

В 2024 году в двадцатке самых распространенных имен 12 женских и 8 мужских. Больше всего мальчиков называли Угур - 1 832 ребенка, на втором месте - Али (1 389).

На третьем месте — женское имя Захра, которым назвали 1 241 девочку. Четвертым и пятым популярности стали имена Гусейн (1 384) и Юсиф (1 191).

В уходящем году 1 261 девочка получила имя Зейнаб, 1 244 - Марьям, 1 161 - Айлин, 1 145 - Нилай (1 145) и , наконец, 942 девочки названы Фатимами.

Во второй десятке имена распределились следующим образом: Айла (1 114), Рауль (1 110), Инджи (926), Мелек (898), Омер (882), Мурад (775), Мухаммед (747), Дениз (636), Медина (663), Нурай (607).

Источник: Report