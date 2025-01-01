ФБР подтвердило смерть устроившего наезд на пешеходов в Новом Орлеане - ОБНОВЛЕНО

Федеральное бюро расследований (ФБР) США подтвердило смерть устроившего наезд на пешеходов в городе Новый Орлеан (штат Луизиана), квалифицирует произошедшее как теракт, передает ТАСС.

"Сегодня утром человек направил автомобиль на толпу людей на Бурбон-стрит в Новом Орлеане. Подозреваемый вступил в противостояние с правоохранительными органами, он мертв. ФБР работает с партнерами для того, чтобы изучить детали этого теракта", - приводит телеканал NBC News заявление спецслужбы. Ранее сообщалось, что после того, как преступник остановил машину, он вступил в перестрелку с полицией.

17:39

Не менее 12 человек погибли, 50 ранены в результате наезда грузового автомобиля в Новом Орлеане.

Об этом сообщил ABC News со ссылкой на полицию.

Мэр города Латойя Кантрелл назвала инцидент террористической атакой.

В полиции сообщили, что водитель, совершивший нападение, вышел из грузовика и открыл огонь по людям, это было преднамеренное нападение.

"Злоумышленник не задержан", - сообщили в полиции.

Как заявила представитель ФБР Алета Дункан на пресс-конференции, в настоящее время саперы проверяют степень опасности обнаруженных на месте предметов, которые похожи на самодельные взрывные устройства. В этой связи она попросила местных жителей покинуть район инцидента на улице Бурбон.

17:27

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) США обнаружили на месте гибели людей в Новом Орлеане (штат Луизиана) предполагаемые взрывные устройства.

Как передает ТАСС, об этом заявила представитель спецслужбы Алета Дункан на пресс-конференции местных властей, трансляцию которой вел телеканал Fox News.

По ее словам, в настоящее время саперы проверяют степень опасности обнаруженных на месте предметов, которые похожи на самодельные взрывные устройства. В связи с этим она попросила местных жителей покинуть район инцидента на улице Бурбон.

Дункан подчеркнула, что ФБР пока не классифицирует произошедшее как теракт.

Также 2 сотрудника полиции получили огнестрельные ранения в ходе перестрелки с преступником, устроившим в новогоднюю ночь наезд на пешеходов в Новом Орлеане.

"Могу вам сказать, что преступник открыл огонь по полицейским из машины после того, как разбил автомобиль. Два полицейских получили огнестрельные ранения", - сообщила глава местных правоохранительных органов Энн Киркпатрик на пресс-конференции, которую транслировали американские телеканалы.

16:25

Не менее 10 человек погибли и около 30 пострадали в результате наезда грузовика в Новом Орлеане, сообщил 1 января телеканал ABC News.

«По данным полиции и городских властей Нового Орлеана, как минимум 10 человек погибли и около 30 пострадали после того, как в среду утром транспортное средство въехало в толпу на Бурбон-Стрит», — говорится в сообщении.

В полиции считают, что наезд, по всей видимости, был преднамеренным. Водитель в данный момент не задержан.

Инцидент произошел около 3:15 по местному времени (13:15 по Баку). Общее число погибших и пострадавших пока устанавливается.

О наезде грузового автомобиля на толпу людей в Новом Орлеане стало известно ранее. Сообщалось, что после этого водитель вышел и начал стрелять, а правоохранительные органы открыли ответный огонь.

Источник: Известия