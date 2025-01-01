У исполнителя теракта в Новом Орлеане был флаг ИГ - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Исполнитель теракта в Новом Орлеане (штат Луизиана) имел при себе флаг террористической организации "Исламское государство", его связь с террористами устанавливается.

Как передает ТАСС сообщили в Федеральном бюро расследований (ФБР) США.

"Флаг ИГИЛ был обнаружен в машине, и ФБР работает над тем, чтобы установить возможные связи и принадлежность подозреваемого к террористическим организациям", - сообщили в бюро.

23:02

Следователи в США установили личность исполнителя теракта в Новом Орлеане (штат Луизиана), в результате которого погибли не менее 10 человек.

Как передает ТАСС, об этом сообщил телеканал CBS.

По его данным, подозреваемого зовут Шамсуд Дин Джаббар (Shamsud Din Jabbar). Эту информацию подтвердили телеканалу два федеральных чиновника.

По данным газеты The Wall Street Journal, исполнителю теракта было 42 года. В свою очередь телекомпания CNN со ссылкой на два осведомленных источника утверждает, что он был гражданином США.

20:00

Федеральное бюро расследований (ФБР) США подтвердило смерть устроившего наезд на пешеходов в городе Новый Орлеан (штат Луизиана), квалифицирует произошедшее как теракт, передает ТАСС.

"Сегодня утром человек направил автомобиль на толпу людей на Бурбон-стрит в Новом Орлеане. Подозреваемый вступил в противостояние с правоохранительными органами, он мертв. ФБР работает с партнерами для того, чтобы изучить детали этого теракта", - приводит телеканал NBC News заявление спецслужбы. Ранее сообщалось, что после того, как преступник остановил машину, он вступил в перестрелку с полицией.

17:39

Не менее 12 человек погибли, 50 ранены в результате наезда грузового автомобиля в Новом Орлеане.

Об этом сообщил ABC News со ссылкой на полицию.

Мэр города Латойя Кантрелл назвала инцидент террористической атакой.

В полиции сообщили, что водитель, совершивший нападение, вышел из грузовика и открыл огонь по людям, это было преднамеренное нападение.

"Злоумышленник не задержан", - сообщили в полиции.

Как заявила представитель ФБР Алета Дункан на пресс-конференции, в настоящее время саперы проверяют степень опасности обнаруженных на месте предметов, которые похожи на самодельные взрывные устройства. В этой связи она попросила местных жителей покинуть район инцидента на улице Бурбон.

17:27

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) США обнаружили на месте гибели людей в Новом Орлеане (штат Луизиана) предполагаемые взрывные устройства.

Как передает ТАСС, об этом заявила представитель спецслужбы Алета Дункан на пресс-конференции местных властей, трансляцию которой вел телеканал Fox News.

По ее словам, в настоящее время саперы проверяют степень опасности обнаруженных на месте предметов, которые похожи на самодельные взрывные устройства. В связи с этим она попросила местных жителей покинуть район инцидента на улице Бурбон.

Дункан подчеркнула, что ФБР пока не классифицирует произошедшее как теракт.

Также 2 сотрудника полиции получили огнестрельные ранения в ходе перестрелки с преступником, устроившим в новогоднюю ночь наезд на пешеходов в Новом Орлеане.

"Могу вам сказать, что преступник открыл огонь по полицейским из машины после того, как разбил автомобиль. Два полицейских получили огнестрельные ранения", - сообщила глава местных правоохранительных органов Энн Киркпатрик на пресс-конференции, которую транслировали американские телеканалы.

16:25

Не менее 10 человек погибли и около 30 пострадали в результате наезда грузовика в Новом Орлеане, сообщил 1 января телеканал ABC News.

«По данным полиции и городских властей Нового Орлеана, как минимум 10 человек погибли и около 30 пострадали после того, как в среду утром транспортное средство въехало в толпу на Бурбон-Стрит», — говорится в сообщении.

В полиции считают, что наезд, по всей видимости, был преднамеренным. Водитель в данный момент не задержан.

Инцидент произошел около 3:15 по местному времени (13:15 по Баку). Общее число погибших и пострадавших пока устанавливается.

О наезде грузового автомобиля на толпу людей в Новом Орлеане стало известно ранее. Сообщалось, что после этого водитель вышел и начал стрелять, а правоохранительные органы открыли ответный огонь.

Источник: Известия