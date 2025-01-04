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Салах заявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании сезона

First News Media09:45 - Сегодня
Салах заявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании сезона

Египетский нападающий Мохаммед Салах может покинуть английский футбольный клуб "Ливерпуль" в конце нынешнего сезона, поскольку за последние полгода стороны не продвинулись в вопросе продления контракта.

Об этом он заявил телеканалу Sky Sports.

Контракт Салаха с "Ливерпулем" рассчитан до 30 июня 2025 года.

"Я действительно хочу выиграть чемпионат Англии в этом сезоне, так как это мой последний год в клубе, - сказал Салах. - Я хочу подарить городу что-то особенное. За последние шесть месяцев мы не добились никакого прогресса по новому контракту. Посмотрим, что будет дальше".

Салаху 32 года. Он выступает за "Ливерпуль" с лета 2017 года. В нынешнем сезоне он забил 20 мячей и отдал 17 голевых передач в 26 матчах различных турниров. Нападающий лидирует в списке бомбардиров (17) и ассистентов (13) чемпионата Англии.

В составе "Ливерпуля" Салах в общей сложности принял участие в 375 матчах, отметившись в них 231 голом и 105 передачами. Египтянин занимает третье место в списке лучших бомбардиров команды, уступая валлийскому нападающему Иану Рашу (339) и английскому форварду Роджеру Ханту (271). Среди ассистентов Салах располагается на четвертой позиции, уступая шотландскому форварду Кенни Далглишу (186), английскому полузащитнику Стивену Джеррарду (155) и Рашу (110). С "Ливерпулем" Салах стал чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, Кубка и Суперкубка Англии, Суперкубка УЕФА, клубного чемпионата мира, а также дважды выиграл Кубок лиги.

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