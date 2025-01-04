Российский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Шарм-эш-Шейха

Причиной экстренной посадки самолета в аэропорту Шарм-эш-Шейха стала сигнализация о неисправности двигателя, сработавшая после взлета.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на авиакомпанию «Уральские авиалинии».

«Экипаж воздушного судна в целях обеспечения безопасности полета принял решение вернуться в аэропорт Египта и благополучно произвел посадку», — говорится в сообщении.

Там уточнили, что для пассажиров подготовили резервный борт, отправка которого зависит от получения разрешения.

Вечером в пятницу, 3 января, самолет Airbus A-321, направлявшийся из Шарм-эш-Шейха в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета. На борту находились 236 пассажиров. Никто не пострадал.