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Маск назвал премьера Британии соучастником изнасилований

First News Media23:00 - Сегодня
Маск назвал премьера Британии соучастником изнасилований

Американский миллиардер Илон Маск назвал премьер-министра Великобритании Кира Стармера «соучастником массовых изнасилований», совершаемых бандами.

Об этом он написал в аккаунте социальной сети X.

«Стармер был замешан в растлении британцев, когда в течение 6 лет возглавлял королевскую прокуратуру. Стармер должен уйти, и ему должны предъявить обвинения за его соучастие в самом страшном массовом преступлении в истории Британии», — написал предприниматель.

Также в предыдущем посте Маск опубликовал высмеивающую британского премьера картинку, на которой Стармер отказывается бороться с указанной проблемой, но активно поддерживает дела против лиц, публикующих недостоверную информацию в социальных сетях.

Источник: Lenta.ru

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