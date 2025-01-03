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Welt: новые власти Сирии не пожали руку Бербок, потому что она женщина - ВИДЕО

First News Media23:42 - 03 / 01 / 2025
Welt: новые власти Сирии не пожали руку Бербок, потому что она женщина - ВИДЕО

Представители новых властей в Сирии отказались пожать руку министру иностранных дел Германии Анналене Бербок.

Дипломат прибыла в САР с необъявленным визитом вместе с коллегой из Франции Жаном-Ноэлем Барро.

В Дамаске руководители МИД Германии и Франции встретились с главой новой сирийской администрации Ахмедом Аш-Шараа. Поехав в Сирию, представители европейских стран показали готовность поддержать САР в ее политической перезагрузке.

Как передает ОТР, Издание Welt опубликовало видео, где Бербок спускается с трапа самолета и подходит к сирийской делегации. Оба политика САР приложили руки к сердцу, давая понять, что рукопожатия с главой МИД ФРГ не будет. При этом мужчине из немецкой делегации они пожали руку.

Уезжая из страны, Бербок заявила, что «новое начало» в Сирии возможно только если доступ к политическим процессам там получат все, вне зависимости от пола и религии.

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