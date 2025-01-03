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С обновленного королевского герба Дании убрали три короны

First News Media23:30 - 03 / 01 / 2025
С обновленного королевского герба Дании убрали три короны

Королевский герб Дании обновлен - с него убрали три короны, которые изображались там со времен Кальмарской унии в XIV веке и были причиной многих споров со Швецией.

Об этом пишет издание News Oresund.

Король Дании Фредерик X распорядился обновить свой герб в связи со своим восшествием на престол в январе 2024 года. Он сразу назначил комитет по пересмотру этого символа. «Три короны были удалены из герба, поскольку это больше неактуально и поэтому не считается релевантным», - пояснил датский королевский дом на своем сайте.

В новом дизайне на разделенном белым крестом центральном щите также увеличен размер гербов Гренландии (белый медведь на синем поле) и Фарерских островов (серебряный баран с золотыми рогами на синем поле), которые теперь занимают третье и второе поле соответственно. На первом и четвертом - равновеликие символы Дании и Южной Ютландии. Ранее гербы Фарер, Гренландии и три короны изображались вместе на третьем поле щита.

Три короны начали использоваться королевой Маргаретой с момента создания Кальмарской унии между Данией, Швецией и Норвегией в 1397 году под верховной властью датских королей. Когда в 1523 году союз распался, Дания продолжала изображать короны на своем гербе, что толковалось как утверждение права на шведский королевский престол и стало одной из причин Северной Семилетней войны в 1563 году. После Кнередского мира 1613 года и Швеция, и Дания получили право использовать этот символ - при отсутствии территориальных претензий друг к другу.

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