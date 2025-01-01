Пашинян очертил новые исторические границы Армении

Премьер-министр Никол Пашинян заявил об идеологии «реальной» Армении, границы которой совпадают с Армянской ССР.

Новогоднее обращение армянского премьера цитирует РИА Новости.

«Реальная Армения, Республика Армения площадью 29 743 квадратных километра (территория Армянской ССР), должна стать руководящей идеологией не только для правительства и парламентского большинства, но и для каждого гражданина Республики Армения», — заявил Пашинян.

Армянский премьер утверждает, что государство должно быть инструментом для обеспечения «благополучия и счастья» своих граждан.

Источник: Gazeta.Ru