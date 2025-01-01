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В Азербайджане будет возмещаться 50% НДС, уплаченного за культурные мероприятия

First News Media10:14 - Сегодня
В Азербайджане будет возмещаться 50% НДС, уплаченного за культурные мероприятия

С сегодняшнего дня в Азербайджане будет возмещаться 50% НДС, уплаченного за театральные представления, кинопоказы, посещение музеев и концерты симфонического оркестра.

Соответствующие изменения в Налоговый кодекс вступили в силу сегодня, 1 января.

Кроме того, зарегистрированные в Азербайджане театры, музеи и симфонические оркестры, а также кинематографические предприятия и кинопродюсеры, осуществляющие производство и дубляж фильмов, освобождены от земельного налога на 5 лет.

Источник: Report

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