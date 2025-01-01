Во время поножовщины в Шамахы один человек погиб, двое пострадали

В Шамахы в ходе потасовки с применением холодного оружия погиб один, пострадали два человека.

Как сообщает Report, инцидент произошел на почве личных отношений между 43-летним Зауром Османовым и братьями - 42-летним Магатилом Алиевым и 53-летним Вугаром Алиевым.

Во время драки стороны нанесли друг другу ножевые ранения, в результате чего В.Алиев скончался, двое других госпитализированы.

Информацию подтвердили в региональной группе пресс-службы МВД.

По факту начато расследование.