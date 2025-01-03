Завтра в Баку ожидается до 14° тепла

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на субботу, 4 января.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. В некоторых местах возможен туман, ветер юго-западный.

Температура воздуха ночью составит 5-8° тепла, днем - 10-14° тепла. Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 70-80%, днем - 60-65%.

В районах Азербайджана тоже преимущественно без осадков. Местами возможен туман, ветер западный, умеренный.

Температура воздуха ночью составит 2-3° мороза, днем - 10-15° тепла. В горах ночью - 5-10° мороза, днем - 3-8° тепла.