В Гядабее спасатели вызволили пострадавшего в ДТП из салона поврежденного автомобиля

Спасатели МЧС вызволили пострадавшего в ДТП из салона поврежденного автомобиля.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

На горячую линию 112 ведомства поступила информация о необходимости в помощи спасателей в связи с дорожно-транспортным происшествием в селе Славянка Гядабейского района.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что легковой автомобиль Toyota врезался в ограждение на обочине дороги и одного человека зажало в салоне машины.

В результате спасательных мероприятий пострадавший был извлечен из деформированного транспортного средства и передан бригаде скорой медицинской помощи.