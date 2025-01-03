Обнародовано состояние пострадавших в результате крушения самолета AZAL

Всего в медучреждении «Ени клиника» проходят лечение 8 человек (3 мужчин, 5 женщин), пострадавших в результате авиакатастрофы в Актау (Казахстан).

Об этом АПА сообщили в TƏBİB.

"Каждый из них прошел необходимое инструментально-диагностическое обследование у квалифицированных специалистов (травматолог-ортопед, нейрохирург, реаниматолог, торакальный хирург, инфекционист) и в настоящее время находится под наблюдением врачей. Состояние одного из пациентов, госпитализированного в медучреждение «Ени клиника» 30 декабря 2024 года, средне-тяжелое, стабильное. Состояние 2 больных, доставленных в травматической коме, оценивается как критически тяжелое, стабильное. Лечение обеих больных с диагнозами - черепно-мозговая травма, переломы различной степени тяжести, тупая травма грудной клетки и гемопневмоторакс - продолжается в отделении реанимации в соответствии с протоколом.

В медучреждении «Ени клиника» в настоящее время проходят стационарное лечение 5 из 14 ранее госпитализированных лиц. Их состояние удовлетворительное.

Даны соответствующие поручения по контролю медучреждениями состояния здоровья лиц, выписанных на амбулаторное лечение. Лиц, выписанных домой, посетила бригада в составе врача и психолога районного медучреждения", - говорится в сообщении.