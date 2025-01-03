Илькин Гасани о состоянии здоровья Азера Бахшалиева: Нам ничего не остается, как ... - ФОТО

Ведущий Илькин Гасани сообщил о состоянии находящегося в коме актера Азера Бахшалиева.

"Состояние Азера Бахшалиева остается критическим. В настоящее время он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Даже в самые тяжелые моменты жизни нам ничего не остается, как верить в чудеса", - написал Гасанли в разделе сторис в соцсети Instagram

Напомним, что Азер Бахшалиев был доставлен в реанимацию Учебно-хирургической клиники АМУ в состоянии комы 2 января. Врачи восстановили работу его сердца, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.