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Опубликовано видео смертельного ДТП в Гаджигабуле - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Теймур Максутов15:20 - Сегодня
Опубликовано видео смертельного ДТП в Гаджигабуле - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Опубликовано видео серьезной аварии, произошедшей в Гаджигабульском районе.

Oxu.az представил кадры столкновения автомобиля ВАЗ-2107 с Mercedes, а затем и с другими транспортными средствами, произошедшего 2 января на участке трассы Баку - Газах, проходящем через Гаджигабульский район.

10:27

В произошедшем в Гаджигабуле дорожно-транспортном происшествии погибли три человека.

Сообщается, что вчера на участке автомагистрали Баку-Газах, проходящем по территории города Гаджигабул, автомобиль марки ВАЗ 2107 при развороте выехал навстречу ехавшему на высокой скорости автомобилю марки Mercedes.

В результате ВАЗ 2107 сошел с трассы и врезался в другие автомобили, припаркованные перед рестораном, пишет АПА.

В результате аварии скончались жители Сабирабада Гахраманов Юсиф Замин оглу (2016 г.р.), Гахраманова Амина Фикрет гызы (1996 г.р.) и Гахраманова Гюнель Вилаят гызы (2018 г.р.).

Гахраманлы Вилаят Рзахан оглу (1990 г.р.) и житель Баку Сарыев Эльвин Эльшан оглу (2016 г.р.) с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в Ширванскую городскую больницу. Еще 2 пострадавшим была оказана амбулаторная помощь.

По факту проводится расследование.

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