Минздрав Азербайджана вновь обратился к пластическим хирургам.

Информацию распространило Министерство здравоохранения.

В информации говорится, что в СМИ опубликована противоречивая информация в связи с правовыми основами профессиональной деятельности пластических хирургов, осуществляющих практическую медицинскую деятельность на территории Азербайджана.

В связи с этими утверждениями Министерством здравоохранения и Генеральной прокуратурой Азербайджана были проведены предварительные расследования и выявлены подозрительные моменты.

Согласно полученной информации, в ряде случаев указанные документы о медицинском образовании и свидетельства, дающие право заниматься практической медицинской деятельностью лицам, выступающим носителями квалификации, были фальсифицированы.

Поэтому возникла необходимость всесторонне проверить правовую основу документов, разрешающих медицинским специалистам работать в сфере пластической хирургии.

В связи с этим создана Специальная комиссия, со стоящая из представителей Минздрава, Генпрокуратуры, МВД и Министерства науки и образования.

Пластические хирурги, осуществляющие практическую медицинскую деятельность на территории Азербайджана, до 31 января 2025 года должны предоставить нотариально заверенные копии своих документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности (основное высшее медицинское образование, все документы, связанные с последипломным образованием, трудовую книжку, свидетельство о допуске для занятия медицинской деятельностью, сертификационное свидетельство и т.д.) и лично представить их в Минздрав.

Непредоставление документов в требуемом порядке и до указанной даты будет основанием для аннулирования свидетельства о допуске к занятию практической медицинской деятельностью и сертификационного свидетельства.

Источник: АПА