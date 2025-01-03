ПО «Азеригаз» приступило к введению новых тарифов в системах абонентского учета

В системах абонентского учета ПО «Азеригаз» началось введение новых тарифов.

До полного введения изменений в программном обеспечении стоимость газа со 2 января будет рассчитываться по новым тарифам и учитываться в последующих платежах, пишет АПА со ссылкой на «Азеригаз».

Показатели по механическим счетчикам будут рассчитываться по новым тарифам в первом чтении 2025 года.

Объемы годового потребления для населения:

- тариф за 1 куб.м природного газа при потреблении до 1200 куб.м повышен на 0,5 гяпика (4,2%) - с 12 до 12,5 гяпика;

- тариф при потреблении от 1200 до 2500 куб.м повышен на 2 гяпика (10%) - с 20 до 22 гяпиков;

- тариф при потреблении свыше 2500 куб.м повышен на 5 гяпиков (20%) - с 25 до 30 гяпиков.

Средний тариф за 1 куб.м природного газа для населения повышен на 1,3 гяпика (8,7%).

После изменения тарифов ожидается следующее увеличение среднемесячной стоимости услуги для населения:

- для 48% абонентов - 32 гяпика;

- для 39% абонентов - 1 манат 43 гяпика;

- для 13% абонентов (потребляющих больше) - 7 манатов 46 гяпиков.

Как видно, для 48% населения тариф за 1 куб.м природного газа повышен на максимально низком уровне - 0,5 гяпика (4,2%).

Решение вступило в силу со 2 января 2025 года.