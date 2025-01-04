На ряде улиц Баку затруднено движение транспорта
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили в центре, на нижеприведенных улицах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Улица Узеира Гаджибейли до пересечения с проспектом Азадлыг;
2. Улица Ниязи в направлении круга "Азнефть";
3. Улица Юсифа Сафарова в направлении центра;
4. Шоссе Баку-Сумгайыт в направлении Хырдаланского круга;
5. Шоссе Баку-Сумгайыт в направлении станции метро "20 Января";
6. Улица Рашида Бейбутова в направлении Центрального банка.
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