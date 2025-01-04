На ряде улиц Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили в центре, на нижеприведенных улицах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Улица Узеира Гаджибейли до пересечения с проспектом Азадлыг;

2. Улица Ниязи в направлении круга "Азнефть";

3. Улица Юсифа Сафарова в направлении центра;

4. Шоссе Баку-Сумгайыт в направлении Хырдаланского круга;

5. Шоссе Баку-Сумгайыт в направлении станции метро "20 Января";

6. Улица Рашида Бейбутова в направлении Центрального банка.