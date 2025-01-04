В Гёранбое перевернулся автомобиль, пострадали пять человек

В селе Балакюрд Гёранбойского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого пострадали пять человек.

Как сообщает Report, водитель автомобиля марки Mercedes потерял управление, в результате чего транспортное средство перевернулось.

Так, Мурадов Бахруз 1984 года рождения, Бадалова Ирада (1964 г.р.), Мурадова Малейка (1964 г.р.), Ибрагимли Фатима (2009 г.р.) и Ибрагимов Шаиг (1982 г.д.) получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Состояние двоих из них оценивается как тяжелое и среднее, а остальных - удовлетворительное.

По факту ведется расследование.