Спортсмены, совершившие инцидент в Баку, задержаны, возбуждено уголовное дело

Распространилась информация о том, что 4 января примерно в 03:00 в Хатаинском районе Баку группа спортсменов совершила инцидент на почве хулиганства.

Как сообщили в пресс-службе МВД, подозреваемые в совершении инцидента Эльнур Гамидов, Эльчин Гусейнов и Эльвин Мамедов-были опознаны и задержаны сотрудниками полиции.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК, следственные мероприятия продолжаются.

Источник: АПА