Спортсмены, совершившие инцидент в Баку, задержаны, возбуждено уголовное дело
Распространилась информация о том, что 4 января примерно в 03:00 в Хатаинском районе Баку группа спортсменов совершила инцидент на почве хулиганства.
Как сообщили в пресс-службе МВД, подозреваемые в совершении инцидента Эльнур Гамидов, Эльчин Гусейнов и Эльвин Мамедов-были опознаны и задержаны сотрудниками полиции.
По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК, следственные мероприятия продолжаются.
Источник: АПА
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