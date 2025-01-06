BakuBus уволил «блатного» водителя, высаживавшего пассажира – ВИДЕО

BakuBus MMC принял меры в отношении водителя регулярного маршрута номер 149, который допустил грубое обращеение с пассажирами.

В социальных сетях распространился видеоролик, на котором запечатлен конфликт водителя и, как минимум, одного пассажира. Водитель в очень грубой форме отвечает пассажирам и высаживает из автобуса женщину.

Данные кадры распространил социальный блогер Салех Насиров.

BakuBus MMC выступил с заявлением по данному поводу: «В результате проведенного расследования на основе камер видеонаблюдения было выявлено, что водитель Раджабов Хаялет Азад оглу грубо нарушил правила. В связи с этим, на основе трудового договора, было принято решении о его увольнении. Компания приносит извинения пассажиру», - говорится в заявлении.