Судебное разбирательство по делу Рубена Варданяна и Араика Арутюняна начнется на следующей неделе

Назначен судья по уголовному делу в отношении так называемого «госминистра» армянского сепаратистского режима в Карабахе Рубена Варданяна. Дело будет слушаться под председательством судьи Бакинского военного суда Зейнала Агаева.

Судебное разбирательство в отношении Рубена Варданяна и другого главаря преступного режима Араика Арутюняна начнется 17 января, сообщил член судейской коллегии Анар Рзаев.

По его словам, в этот день будет решено пройдет ли слушание в закрытом или открытом формате. Не исключено, что некоторые части процесса будут рассмотрены за закрытыми дверями.

Кроме того, направлен запрос в Коллегию адвокатов Азербайджана для назначения адвокатов, которые будут защищать интересы подсудимых в суде.

Отметим, что уголовное дело в отношении Варданяна было направлено в Бакинский военный суд в конце прошлого года.

Известно, что в Главном следственном управлении Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана проведено расследование уголовного дела по фактам терроризма, финансирования терроризма, преступлений против мира и человечности в отношении Азербайджана и его народа, военных и многочисленных других преступлений.

Рубен Карленович Варданян, бывший гражданин России, а ныне гражданин Армении, основатель и руководитель компании «Тройка Диалог» в России, член совета директоров ПАО «КамАЗ» и независимый директор Группы компаний «Волга-Днепр», 25 сентября 2023 года был привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 214-1 («Финансирование терроризма»), 279.3 («Создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп, повлекшее гибель людей либо иные тяжкие последствия») и 318.1 («Незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики») Уголовного кодекса АР. Он был объявлен в розыск, а 27 сентября 2023 года задержан и передан следствию. В тот же день ему были предъявлены обвинения.

На основании собранных достоверных доказательств Рубену Варданяну предъявлены окончательные обвинения в участии в преступном сообществе, охватывающем самопровозглашенную «Нагорно-Карабахскую республику» и незаконные вооруженные формирования, созданные на ранее оккупированных Арменией территориях Азербайджана, а также в создании и организации деятельности незаконных вооруженных формирований и групп.

Варданяну инкриминируются статьи 100 («Планирование и ведение агрессивной войны»), 107 («Депортация или принудительное перемещение населения»), 109 («Преследование»), 112 («Незаконное лишение свободы вопреки нормам международного права»), 113 («Пытки»), 114 («Наемничество»), 115 («Нарушение законов и обычаев войны»), 116 («Нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта»), 214 («Терроризм»), 214-1 («Финансирование терроризма»), 218 («Создание преступного сообщества/организации»), 228 («Незаконное приобретение, передача, продажа, хранение, перевозка и ношение оружия, его комплектующих частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств»), 270-1 («Действия, создающие угрозу авиационной безопасности»), 278 («Насильственный захват власти и насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства»), 279 («Создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований и групп»), 318 («Незаконное пересечение государственной границы Азербайджана») Уголовного кодекса АР.

В ходе следствия были обеспечены права обвиняемого на защиту, использование языка, которым он владеет, и другие процессуальные права. Обвиняемый был обеспечен выбранными им адвокатами. Ходатайства, поданные им и его адвокатами, были рассмотрены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, по ним были приняты соответствующие решения.

Варданян и другие участники уголовного процесса были уведомлены о завершении предварительного следствия. Их ознакомили со всеми материалами уголовного дела, включая вещественные доказательства, документы, заключения экспертиз и другие доказательства.

Обвинительный акт по уголовному делу был утвержден генпрокурором Азербайджана 28 декабря 2024 года и направлен в Бакинский военный суд для рассмотрения.

Источник: Minval