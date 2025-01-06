В Азербайджане в декабре 2024 года из незаконного оборота изъято более 246 кг наркотиков

В декабре прошлого года в Азербайджане из незаконного оборота изъято 246,5 кг наркотических средств и 833 таблетки с содержанием сильнодействующих наркотических веществ.

Как передает 1news.az, об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы за декабрь.

В ходе борьбы с контрабандной деятельностью изъяты товары общей стоимостью 2 млн 200 тыс. 92 маната. Среди них – лекарственные препараты, алкогольные напитки, табачные изделия и патроны к пистолету Canik 55.