Что за вирус распространяется среди детей в Азербайджане и как с ним бороться? – Комментарий Минздрава

В этом году в связи с сезоном тоже наблюдаются сезонные вирусные инфекции среди детей. Это вирусы и бактерии, вызывающие инфекции дыхательных путей.

Об этом сказала АПА врач-педиатр НИИ педиатрии Сабина Джафарова.

Врач отметила, что поскольку вирусные инфекции передается воздушно-капельным путем, следует пользоваться масками и соблюдать правила гигиены

«По ее словам, основными симптомами являются высокая температура, боль в горле и кашель, продолжающийся до 7 дней. Если дома есть больной ребенок, общение с другими людьми следует свести к минимуму. Для снижения температуры рекомендуется пить много жидкости, есть калорийную и богатую витаминами пищу, фрукты и овощи», - отметила С.Джафарова.