На проспекте Нефтчиляр создали наземный пешеходный переход – ФОТО

На пересечении проспекта Нефтчиляр и улицы Азиза Алиева создали наземный пешеходный переход – «зебру», а также велодорожку для переезда на Бакинский приморский бульвар.

Соответствующие кадры появились в социальных сетях.

Отметим, что в данном месте установлен светофор, а улица Азиза Алиева была закрыта для движения автомобилей. Соответственно, для того, чтобы перейти дорогу, теперь людям нет необходимости спускаться в подземный переход.