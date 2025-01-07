На проспекте Нефтчиляр создали наземный пешеходный переход – ФОТО
На пересечении проспекта Нефтчиляр и улицы Азиза Алиева создали наземный пешеходный переход – «зебру», а также велодорожку для переезда на Бакинский приморский бульвар.
Соответствующие кадры появились в социальных сетях.
Отметим, что в данном месте установлен светофор, а улица Азиза Алиева была закрыта для движения автомобилей. Соответственно, для того, чтобы перейти дорогу, теперь людям нет необходимости спускаться в подземный переход.
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