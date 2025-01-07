Бакинский суд вынес приговор обвиняемому в призывах к терроризму
В Азербайджане завершился судебный процесс по уголовному делу Гамзы Мамедли, обвиняемого в открытых призывах к терроризму.
Как сообщает АПА, сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям на процессе под председательством судьи Сабухи Гусейнова выступил государственный обвинитель.
Гособвинитель запросил для обвиняемого 8 лет лишения свободы.
Затем выступил адвокат обвиняемого.
Суд удалился на совещание.
После совещания был оглашен приговор.
Решением суда обвиняемый Г.Мамедли был приговорен к 6 годам лишения свободы.
Отметим, что ему было предъявлено обвинение по статьям УК 214-2 и 281.2.
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