Бакинский суд вынес приговор обвиняемому в призывах к терроризму

В Азербайджане завершился судебный процесс по уголовному делу Гамзы Мамедли, обвиняемого в открытых призывах к терроризму.

Как сообщает АПА, сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям на процессе под председательством судьи Сабухи Гусейнова выступил государственный обвинитель.

Гособвинитель запросил для обвиняемого 8 лет лишения свободы.

Затем выступил адвокат обвиняемого.

Суд удалился на совещание.

После совещания был оглашен приговор.

Решением суда обвиняемый Г.Мамедли был приговорен к 6 годам лишения свободы.

Отметим, что ему было предъявлено обвинение по статьям УК 214-2 и 281.2.