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В Бразилии расшифровали «черные ящики» разбившегося вблизи Актау самолета AZAL

First News Media09:32 - Сегодня
В Бразилии расшифровали «черные ящики» разбившегося вблизи Актау самолета AZAL

Центр расследования и предоставления авиационных происшествий ВВС Бразилии завершил расшифровку бортовых самописцев самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), потерпевшего катастрофу близ казахстанского города Актау.

Об этом Report сообщает со ссылкой на бразильский портал G1.

«Завершены извлечение, сбор и проверка данных из двух самописцев», - сказали они.

При этом, отмечает газета O Globo, ведомство уже направило соответствующую информацию властям Казахстана.

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек, находившихся на борту, 38 погибли, 29 выжили.

Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева звание Национального героя Азербайджана присвоено погибшим членам экипажа - Игорю Ивановичу Кшнякину, Александру Георгиевичу Кальянинову, Хокуме Джалил гызы Алиевой. Выжившие при крушении члены экипажа Зульфигар Сардар оглу Асадов и Айдан Вагиф гызы Рагимли были награждены орденом «Рашадат» 1-й степени.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства.

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