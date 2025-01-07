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Мощное наводнение затопило священную Мекку - ВИДЕО

First News Media11:49 - Сегодня
Мощное наводнение затопило священную Мекку - ВИДЕО

Сильные наводнения обрушились на священные города Саудовской Аравии — Мекку и Медину.

В результате проливных дождей улицы городов превратились в реки, множество автомобилей было смыто потоками воды, сообщают местные издания.

«Мекка в Саудовской Аравии пострадал от экстремальных погодных условий. На кадрах, распространяемых в социальных сетях, видно, как целые кварталы частично затоплены из-за проливных дождей», — пишет Metro.

Метеорологическая служба объявила о красном уровне опасности в таких городах, как Мекка, Медина и портовый город Джидда. Вода неожиданно хлынула каскадом по обычно сухим и каменистым выступам, затопив населенные пункты.

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