Начато расследование в связи с празднованием дня рождения врача во время операции
Центр аналитической экспертизы (ЦАЭ) Министерства здравоохранения Азербайджана уже начал проверку в связи с фактом.
Об этом в ответ на запрос Oxu.Az сообщили в ЦАЭ.
«Вопрос будет тщательно расследован. После завершения проверки будет предоставлена подробная информация о результатах», - говорится в информации.
Хирург-гинеколог Ляман Алиева получила необычное поздравление прямо в операционной. Соответствующие кадры вызвали неоднозначную реакцию у пользователей Сети.
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