Начато расследование в связи с празднованием дня рождения врача во время операции

Центр аналитической экспертизы (ЦАЭ) Министерства здравоохранения Азербайджана уже начал проверку в связи с фактом.

Об этом в ответ на запрос Oxu.Az сообщили в ЦАЭ.

«Вопрос будет тщательно расследован. После завершения проверки будет предоставлена подробная информация о результатах», - говорится в информации.

Хирург-гинеколог Ляман Алиева получила необычное поздравление прямо в операционной. Соответствующие кадры вызвали неоднозначную реакцию у пользователей Сети.

Читайте по теме:

В Азербайджане врач отпраздновала свой день рождения во время операции – ВИДЕО