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Дочь Майкла Джексона сделала откровенное признание – ВИДЕО

Феликс Вишневецкий18:15 - Сегодня
Дочь Майкла Джексона сделала откровенное признание – ВИДЕО

26-летняя дочь покойного короля мировой поп-музыки Майкла Джексона американская актриса и певица Пэрис Джексон рассказала в Instagram о борьбе с зависимостями.

«Я алкоголичка и героиновая наркоманка», - именно так в соцсети начала свой рассказ о борьбе с зависимостями П.Джексон, сообщив, что сегодня исполнилось 5 лет ее жизни без наркотиков и алкоголя.

«Сказать, что я благодарна, значит, ничего не сказать. Чувство признательности едва передает то, что я ощущаю. Благодаря трезвости я могу улыбаться сегодня. Я могу создавать музыку. Я могу наслаждаться радостью от общения с моими собаками и котом. Я могу в полной мере чувствовать сердечную боль. Я могу скорбеть. Могу смеяться, танцевать. Могу доверять. Я чувствую солнечные лучи на своей коже, и они теплые. Я поняла, что жизнь продолжается, независимо от того, трезва я или нет, но сегодня я могу быть частью этой жизни», - отмечает Пэрис Джексон, подчеркивая, что не может поверить в то, что чуть не упустила все это.

Отметим, что в декабре 2024 года стало известно о том, что П.Джексон выходит замуж за своего бойфренда Джастина Лонга, отношения с котором длятся уже второй год.


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