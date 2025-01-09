 Между НОК и Агентством кино Азербайджанской Республики подписан меморандум о сотрудничестве | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Спорт

Между НОК и Агентством кино Азербайджанской Республики подписан меморандум о сотрудничестве

First News Media18:00 - Сегодня
Между НОК и Агентством кино Азербайджанской Республики подписан меморандум о сотрудничестве

9 января между Национальным олимпийским комитетом (НОК) и Агентством кино Азербайджанской Республики был подписан меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, он предусматривает совместную пропаганду азербайджанского спорта и достижений в этой области посредством кино между двумя структурами.

Вице-президент НОК Чингиз Гусейнзаде отметил, что в нашей стране спортивные фильмы воспринимаются с интересом: «Мы, как Национальный олимпийский комитет, давно начали эту работу. В столице и регионах снят и показан ряд фильмов о наших олимпийских чемпионах. В планах этого года - показ таких фильмов вместе с олимпийскими чемпионами на освобожденных от оккупации территориях. Мы должны постараться познакомить подрастающее поколение с нашими чемпионами. В сфере кино всегда интересна тема «женщины в спорте». Сегодня есть женщины, добившиеся больших успехов в спорте и жизни. Также было бы интересно экранизировать их жизненный путь. Словом, темы содержательные. Верю, что отныне мы сможем вместе проводить эффективную работу».

Исполняющий обязанности генерального директора Агентства кино Азербайджана Орхан Садыгов выразил необходимость съемок фильмов на спортивную тематику. Он подчеркнул, что кинофестиваль «Туран» пройдет в городе Лачин и также рассказал о важности создания серии документальных фильмов о спортсменах, возвысившихся до вершины шехидства в Отечественной войне.

Затем Ч. Гусейнзаде и О. Садыгов подписали меморандум о сотрудничестве.

Основная цель подписания меморандума включает такие важные задачи, как обеспечение написания сценариев на тему спорта и олимпизма в азербайджанском кино, создания короткометражных и полнометражных фильмов, постоянного проведения международного фестиваля спортивных фильмов, пропаганды спортивных фильмов, здорового образа жизни и принципов олимпизма среди граждан, проживающих в различных регионах и на освобожденных территориях Азербайджана, организации дискуссий и встреч.

Поделиться:
129

Актуально

Повестка Президента

Азербайджан против «колоссов на глиняных ногах»: Чье слово будет весомей при ...

Xроника

Председатель Совета Европейского Союза

Политика

Айхан Гаджизаде ответил Пашиняну

Мнение

Азербайджанская модель социально-экономического развития – пример стабильности ...

Спорт

Между НОК и Агентством кино Азербайджанской Республики подписан меморандум о сотрудничестве

Отец покойного шахматиста Вугара Гашимова похоронен - ФОТО - ВИДЕО

В Азербайджанской академии спорта массовые сокращения? – Официальный комментарий

Баскетбольная лига вернулась, «Сабах» проиграл

Выбор редактора

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО

Новости для вас

Вопрос перехода форварда «Карабаха» в «Севилью» решен

Салах заявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании сезона

Ламин Ямаль стал самым подорожавшим футболистом за год

Когда форвард «Карабаха» перейдет в «Севилью»?

Последние новости

Минобороны: В учебном центре «Горан» уничтожаются непригодные боеприпасы

Сегодня, 19:15

Община Западного Азербайджана призвала премьер-министра Армении к диалогу

Сегодня, 19:00

В Агдаме впервые в Азербайджане будут производиться зарядные устройства для электромобилей

Сегодня, 18:45

Председатель Совета Европейского Союза

Сегодня, 18:30

Дочь Майкла Джексона сделала откровенное признание – ВИДЕО

Сегодня, 18:15

Между НОК и Агентством кино Азербайджанской Республики подписан меморандум о сотрудничестве

Сегодня, 18:00

Во Франции в 2024 году обанкротились 66 тысяч компаний

Сегодня, 17:43

Айхан Гаджизаде ответил Пашиняну

Сегодня, 17:40

Врач, отмечавшая свой день рождения во время операции, отстранена от работы - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:13

Латвия будет запрашивать у граждан стран СНГ информацию о цели визита

Сегодня, 17:07

В Баку угнана Toyota

Сегодня, 17:04

Джозеф Аун стал президентом Ливана

Сегодня, 17:00

Ильхам Алиев выразил соболезнования премьер-министру Грузии

Сегодня, 16:35

Медведев не исключил, что Пашинян вспомнит о членстве Армении в ОДКБ после заявлений Ильхама Алиева

Сегодня, 16:33

В КСИР заявили о крупном стратегическом поражении Ирана в Сирии

Сегодня, 16:27

Перенесено объявление номинантов на премию «Оскар»

Сегодня, 16:22

ДТП стало причиной затора на одной из оживленных дорог Баку – ФОТО

Сегодня, 16:16

После визита в Баку: Ахмадиан обсудил будущее армяно-иранского партнерства

Сегодня, 16:14

Kapital Bank начал подписку на долларовые облигации

Сегодня, 16:05

Азербайджан против «колоссов на глиняных ногах»: Чье слово будет весомей при формировании нового миропорядка?

Сегодня, 16:00
Все новости
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС
1news TV

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

Новый год уже совсем близко, а это означает, что пришло время подвести итоги года уходящего. Команда 1news.az отправилась в Бакинский государственный20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23