Между НОК и Агентством кино Азербайджанской Республики подписан меморандум о сотрудничестве

9 января между Национальным олимпийским комитетом (НОК) и Агентством кино Азербайджанской Республики был подписан меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, он предусматривает совместную пропаганду азербайджанского спорта и достижений в этой области посредством кино между двумя структурами.

Вице-президент НОК Чингиз Гусейнзаде отметил, что в нашей стране спортивные фильмы воспринимаются с интересом: «Мы, как Национальный олимпийский комитет, давно начали эту работу. В столице и регионах снят и показан ряд фильмов о наших олимпийских чемпионах. В планах этого года - показ таких фильмов вместе с олимпийскими чемпионами на освобожденных от оккупации территориях. Мы должны постараться познакомить подрастающее поколение с нашими чемпионами. В сфере кино всегда интересна тема «женщины в спорте». Сегодня есть женщины, добившиеся больших успехов в спорте и жизни. Также было бы интересно экранизировать их жизненный путь. Словом, темы содержательные. Верю, что отныне мы сможем вместе проводить эффективную работу».

Исполняющий обязанности генерального директора Агентства кино Азербайджана Орхан Садыгов выразил необходимость съемок фильмов на спортивную тематику. Он подчеркнул, что кинофестиваль «Туран» пройдет в городе Лачин и также рассказал о важности создания серии документальных фильмов о спортсменах, возвысившихся до вершины шехидства в Отечественной войне.

Затем Ч. Гусейнзаде и О. Садыгов подписали меморандум о сотрудничестве.

Основная цель подписания меморандума включает такие важные задачи, как обеспечение написания сценариев на тему спорта и олимпизма в азербайджанском кино, создания короткометражных и полнометражных фильмов, постоянного проведения международного фестиваля спортивных фильмов, пропаганды спортивных фильмов, здорового образа жизни и принципов олимпизма среди граждан, проживающих в различных регионах и на освобожденных территориях Азербайджана, организации дискуссий и встреч.