Министерство транспорта Казахстана сделало новое заявление по черным ящикам азербайджанского самолета
7 января 2025 года Министерство транспорта Казахстана выпустило обновленное заявление касательно черных ящиков азербайджанского самолета, потерпевшего крушение под Актау.
Согласно сообщению, в ближайшие дни в Астану прибудет комиссия по расследованию авиапроисшествия с расшифрованными данными бортовых самописцев.
“После прибытия эксперты немедленно начнут изучение расшифрованных данных с черных ящиков”, — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что в Бразилии завершили расшифровку данных с черных ящиков разбившегося под Актау самолета. Информация с двух самописцев была передана властям Казахстана для дальнейшего анализа.
Источник: Zakon.kz
328