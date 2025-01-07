Министерство транспорта Казахстана сделало новое заявление по черным ящикам азербайджанского самолета

7 января 2025 года Министерство транспорта Казахстана выпустило обновленное заявление касательно черных ящиков азербайджанского самолета, потерпевшего крушение под Актау.

Согласно сообщению, в ближайшие дни в Астану прибудет комиссия по расследованию авиапроисшествия с расшифрованными данными бортовых самописцев.

“После прибытия эксперты немедленно начнут изучение расшифрованных данных с черных ящиков”, — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в Бразилии завершили расшифровку данных с черных ящиков разбившегося под Актау самолета. Информация с двух самописцев была передана властям Казахстана для дальнейшего анализа.

Источник: Zakon.kz