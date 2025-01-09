Латвия будет запрашивать у граждан стран СНГ информацию о цели визита

Власти Латвии обяжут граждан стран Содружества Независимых Государств (СНГ) предоставлять информацию о цели поездки перед въездом в балтийскую республику.

Об этом сообщил портал Delfi со ссылкой на законопроект, подготовленный комиссией Сейма (парламента) Латвии по национальной безопасности.

Согласно тексту документа, граждане стран СНГ также будут обязаны предоставить информацию о периоде и месте пребывания в Латвии, маршруте следования, занимаемых должностях, службе в различных ведомствах, участии в выборах, наличии статуса должностного лица и свои контактные данные. За непредоставление этой информации или предоставление ложных сведений предусмотрен штраф до €2 тыс. Исключение будет сделано для лиц, обладающих дипломатическим иммунитетом, а также тех, кто совершает краткосрочные поездки для выполнения официальных функций или оказания технической поддержки.

Источник: ТАСС