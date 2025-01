Айхан Гаджизаде ответил Пашиняну

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде ответил на публикацию премьер-министра Армении Никола Пашиняна в социальной сети Х.

«Господин премьер-министр, пусть ваши дела говорят громче слов.

Интересно, что ваш «миролюбивый нарратив» обходит стороной самый важный столп установления прочного мира и стабильности в регионе – уважение территориальной целостности и суверенитета государств.

Если Армения действительно заинтересована в построении мира со своими соседями, почему вы во что бы то ни стало не желаете и не хотите начать процесс отказа от претензий на территории, которые вы все называете «Западной Арменией» и «Нагорно-Карабахской республикой», как это закреплено в вашей Конституции и национальном законодательстве?

Извините, но ваша аргументация не может считаться подтверждением «добрых намерений» Армении», – написал Гаджизаде на своей странице в X.

Mr. Prime Minister @NikolPashinyan, let your deeds speak louder than words.



Interestingly, your “peace-loving narrative” avoids the most important pillar of establishing lasting peace and stability in the region, which is the respect of… https://t.co/0a7e6CK2dy — Aykhan Hajizada (@Aykhanh) January 9, 2025