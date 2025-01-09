Община Западного Азербайджана призвала премьер-министра Армении к диалогу

Община Западного Азербайджана отреагировала на некоторые мнения, высказанные премьер-министром Армении Николом Пашиняном в его сегодняшнем заявлении для прессы по вопросу Западного Азербайджана и урегулированию армяно-азербайджанских отношений.

Представляем ответ Общины:

«Мы еще раз подчеркиваем, что вопрос Западного Азербайджана - это не территориальный вопрос, а вопрос прав человека. Мы неоднократно выражали свое уважение к территориальной целостности и суверенитету Армении. Что касается термина «Западный Азербайджан», подчеркнем, что это понятие, основанное на исторических фактах, и мы используем его в рамках права на самоидентификацию. Правительство Армении должно выразить свою позицию по существу проблемы, а не вступать в полемику по географическому и историческому содержанию.

Ограничительное условие Никола Пашиняна о том, что межгосударственный диалог между Арменией и Азербайджаном по вопросу возвращения западных азербайджанцев может быть проведен после подписания мирного договора, ошибочно. Создание условий для возвращения западных азербайджанцев является обязанностью Армении, вытекающей из международного права и прав человека. Независимо от характера своих двусторонних отношений с Азербайджанской Республикой, Республика Армения должна создать безоговорочные условия для возвращения западных азербайджанцев - законных жителей страны, ныне именуемой Арменией. Искусственно откладывать диалог о возвращении после заключения мира или ставить возвращение в зависимость от межгосударственного диалога противоречит правам человека и не способствует достижению мира. Подчеркнем, что основным направлением диалога в этом плане является формат, который будет вестись между правительством Армении и Общиной Западного Азербайджана.

Мы призываем премьер-министра Никола Пашиняна приложить искренние усилия для установления мира и сотрудничества в регионе, создать условия для возвращения западных азербайджанцев и начать с этой целью диалог с нашей Общиной».