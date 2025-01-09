В Баку выявлен наркопритон

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на основании поступившей оперативной информации сотрудниками Управления полиции Хазарского района Баку, на территории поселка Шувелян был обнаружен наркопритон, сообщили в МВД.

Сообщается, что в ходе мероприятия были задержаны хозяин дома Хикмет Асланов, создавший условия для употребления наркотиков, и еще 12 человек, принимавших наркотики по этому адресу. В ходе обыска в доме были обнаружены и изъяты различные виды наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров. По факту в Управлении полиции Хазарского района расследование продолжается.